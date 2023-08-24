彰化縣政府舉辦一甲子老店甄選活動，歡迎有興趣的店家報名或消費者推薦。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

為迎接彰化建縣300年，彰化縣政府舉辦一甲子老店甄選活動，即日起徵件至9月10日止，將選出最具代表的彰化縣60間創店60年以上的老店，集結製作彰化老店故事專書，並於入選店面設置故事牆，以及致頒榮耀匾額、舉辦電子集章消費活動，讓民眾透過消費，感受彰化老店獨特地魅力。

彰縣府經濟暨綠能發展處指出，一甲子老店甄選的資格為須經營60年以上，且擁有固定店面提供銷售及服務的店家，同時須檢附相關合法設立文件，店面持續於彰化營業，才符合申請資格，報名截止日為9月10日，歡迎有興趣的店家報名或消費者推薦。

經濟暨綠能發展處表示，評選分兩階段，第1階段初審將進行書面審核，第2階段複審由執行單位至老店進行短影片拍攝後，再由專家進行綜合性評分，選出最具代表性的彰化一甲子老店，甄選結果將於9月30日公布。

彰化縣長王惠美說，彰化有許多頗具盛名且歷史悠久的老店，肩負著傳統的字號，歷久彌新地在各鄉鎮紮根茁壯，一個品牌能經營60年以上，凝聚數代人的心血。

她強調，今年適逢建縣300年，舉辦「彰化一甲子老店甄選活動」，將選出最具代表彰化60間一甲子老店，歡迎各方推薦，或符合資格店家主動報名。

最終甄選的60間店家則入選彰化老店故事專書，主辦單位並將於每一店面設置故事牆，並致頒證明榮耀的匾額，後續也有電子集章消費活動，讓民眾透過實地體驗消費，感受彰化老店獨特地魅力，同時還將會拍攝宣傳影片及透過縣內外展覽活動等機會，傳播老店的美好滋味。