你也正在尋找突破低薪的機會嗎？據《1111人力銀行》調查，2023下半年有73%上班族想轉職，主因為「追求更好的薪資」(38.2%)。但轉職也需要勇氣！調查顯示，有近三分之一的求職者，因為新工作的不確定性而躊躇不前，就怕新頭路不適應會進退兩難。

為了幫助懷抱夢想的年輕人邁向美好「錢途」，永慶房屋建立了5大職場優勢，解決低薪、還才不遇、無升遷機會與職業倦怠等困境。不僅提供新人首年60萬保障收入，師徒制培訓也大大降低了轉職的不安全感！在永慶房屋挑戰高薪的劉姿妙，就是見證人之一。

年輕人求職房仲業夯 目標百萬年薪

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，在台灣若想領高薪，除了需要特定專業技能的產業，如工程師、醫師等，公認可快速達成百萬年薪的工作，以業務及創業為最有創造力的選擇。「但想創業需承擔高風險，業務工作因此成為年輕人的求職熱門選項！」確實有觀察到年輕人踴躍爭取永慶工作機會的趨勢，對此，永慶房屋有5大職場優勢，年輕人也能邁向美好錢途。

永慶房屋的5大職場優勢。(圖/永慶房屋提供)

首先，永慶房屋「歡迎多元人才」提供2023年底前錄取報到的業務新人，都能享有「5萬x12個月」保障收入，且不須有房產相關學經歷，業績沒達標也能領，降低轉職的不安全感！並提供「客製化教育訓練」，不懂房產知識也不用怕，永慶的每位新人都有「一對一師徒制」專人培訓，因材施教，讓永慶學長姐可依照新人的學習成效安排進度，訓練更扎實！

也別以為業務收入只有業績獎金！「高底薪制度」助永慶新人保障期後每月還有36K，並提供不看年資的「月月晉升」制度，只要達成每月目標就能升等加底薪，底薪最多可達7萬多。並利用透明薪獎規則讓每一分努力都有收穫，業績獎金外還有《250萬幸福成家基金》獎勵可以爭取，創造業界最「優渥獎金」。最後，房仲工作內容彈性，能累積人脈還能學習房地產、理財等專業知識，也提供店長培訓、總部輪調機會，打造多元發展未來，讓工作更有挑戰性。

美女師徒在永慶 雙雙收穫薪高峰

身為永慶房屋5大職場優勢的見證人之一—劉盈妙大學畢業自應用日語，原本想考空服員卻遇上疫情，除了求職不易，薪資福利也直落新鮮人樓地板，經同校學長介紹得知，永慶房屋業務新人有每月「保障5萬」還有教育訓練，她心想能學習房產知識、人脈經營與累積，對未來工作一定有幫助，就決定試試看，「工作真的要做了才知道適不適合，原來我的走的路可以很廣、收入也能更高！」

對於永慶提供的一對一師徒制訓練，劉姿妙也最有感，她說：「剛入行一定會有挫折，還好有師父會定期關心我的學習狀態，出考題讓我去實作體驗，從做中學真的進步很快。」

劉姿妙在新人時不用盲目摸索，有師父給出方向努力衝，自然可以用最快的速度「出師」。她的師父、永慶房屋經紀人花菲表示，所有專業都需要時間養成，而師徒制讓永慶新人可以有效學習，師徒合作成交就能創造成就感，對工作的熱情不會在新人期就被消磨殆盡。花菲也十分肯定劉盈妙的學習態度，她坦言：「盈妙太漂亮了！一開始很擔心她馬上就會被追走，但盈妙很認真、有責任心，會跟著我的步調學習所以很快就能獨當一面。」

花菲分享，2023年永慶房屋提供業務新人「每月5萬x12個月」保障收入，沒有成交也有5萬可以領，目的是讓你在學習期無經濟後顧之憂，還有「一對一師徒制」不用擔心沒人帶，對新人保障真的最完整，在永慶房屋當業務，想百萬年薪真的不難！