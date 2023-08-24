星舟快充將於以下九個地點設置充電樁，預計2024年3月開始營運以服務大眾：位於宜蘭的永樂車站、東澳車站，位於花蓮的壽豐車站、三民車站、東里車站、富里車站，位於台東的關山車站、瑞源車站，以及標案範圍外的花蓮林榮新光車站。無須下載App，只要使用LINE掃碼，就可立即使用星舟快充之充電服務。

泓德能源總經理周仕昌表示：「泓德能源始終朝著『智慧綠能、隨手可得』的目標前進，全台環島充電網將由星舟快充負責充電樁營運服務，未來我們也將拓展百貨公司、量販店賣場、停車場等夥伴合作，更加完善充電生態圈。」

星舟快充去年攜手全家便利商店簽署充電樁合作契約，與全台20間全家店舖建置120kW電動車快充站。此外，南投熱門景點清境農場裡占地最廣的旅館「國民賓館」，以及青青草原上，兩處皆有星舟快充充電站為民眾服務；特別是後者地點位於前進合歡山的最近補給地，為「全台海拔最高快充站」，星舟快充所建置的DC充電樁可在30分鐘內將電池充飽80%（單樁使用），也就是說，消費者充電30分鐘就能增加180公里左右的距離，可以從台北101開到彰化鹿港天后宮。