在歐盟境內，多家網路巨頭，包括Meta的臉書和Instagram、中國的抖音、以及谷歌的一系列服務，都在適應新規定，例如防止有害內容的傳播、禁止或限制對用戶的廣告定向行為，以及與監管單位和研究人員可以分享部分的內部資料。

歐盟為科技監管全球領先者，更廣泛的《數位市場法》和《人工智慧法》都在醞釀中。

目前DSA的新規則僅適用於全球前19大，以及在歐盟用戶超過4500萬戶的線上平台。但是從二月中旬開始，將適用於所有線上平台，不論其企業規模大小。

任何違反數位服務法的公司，都將面臨高達公司全球營業額6%的罰款，屢犯者可能完全被禁止在歐洲經營業務。

被列為早期監管對象的兩家公司，亞馬遜和德國時尚零售商Zalando，目前正在法院挑戰他們為何被列入名單中。

Keller Postman律師事務所的主管Kingsley Hayes說，預計平台業者將極力捍衛他們的作法，特別是新的合規規則侵犯到他們的核心商業模式。

歐盟執委會說，在過去幾個月已經對19個平台進行壓力測試，這些測試將評估平台是否能發現、應對、緩解虛假訊息等系統風險。

至少有五個平台，包括臉書、IG、推特、抖音、Snapchat都參與了測試。

但是非營利處組織Eko在周四公布的研究顯示，即使規定即將生效，但臉書仍在批准一些有害內容的線上廣告。一則包括煽動對移民的暴力行為，另一個廣告則呼籲去暗殺一位知名的歐洲議會議員。

Meta回應說，Eko只採取了其中少量的廣告樣本，無法代表臉書在全球每天的大量廣告。