解放軍戰略核潛艦

就在北京繞台舉行大規模軍演，嚴厲警告台北和華府幾天後，未經證實的報導說，1艘中國核潛艦在台灣海峽撞沉。

據《新聞周刊》（Newsweek）23日報導，網上瘋傳的消息說，解放軍1艘093型「商級」核潛艦近日在不明狀況下的某個時間點撞沉。有些報導甚至說，艦上人員全部罹難。

不過，官方並未證實，有中方潛艦在台灣海峽遇上麻煩。至於專家也對推論有所遲疑。中國國防部周二在新聞簡報上並未提及這個話題，而相關新聞也沒有出現在任何官媒的報導中。同樣的，台灣官員並沒有證實相關報導，只有1位國防部發言人在例行記者會中說，他們並未發現任何證據顯示，有潛艦撞沉。

此外，知名美國海軍專家和分析家薩頓（H. I. Sutton）周二在社群網X（推特）上說，目前還沒有任何令人信服的證據來支持相關報導。據倫敦「國際戰略研究所」（International Institute of Strategic Studies）說，中國有6艘093型核動力攻擊潛艦。而薩頓2020年指出，它們雖不是中方海軍艦隊中最常見的潛艦，但卻是目前最強大的。

近幾個月來，中方在台灣周邊舉行了好幾輪軍演。而台灣國防部周三在社群媒體X上說，到當地時間早上6點為止，在周邊發現了6架中方軍機和8艘軍艦。至於前一天，台北則說，在周邊發現了15架中方軍機和10艘軍艦。