總統府提供

蔡英文總統今天接見華府智庫表示，經貿的投資與合作以及供應鏈的穩定與韌性，是民主國家面對威權主義的支柱。臺灣與歐美經貿關係緊密，符合歐美各國的共同利益。率團的前立陶宛總統葛寶思凱德回應，期盼台灣人用自己想要的方式決定國家前途，不受他人置喙。

「華府智庫大西洋理事會跨大西洋高階訪問團」今天由前立陶宛總統葛寶思凱德率領，與成員美國前國防部長艾斯培、大西洋理事會副會長暨史考羅夫戰略安全中心資深主任克羅寧、印太安全計畫主任葛勞斯凱思及訪問學者涂馬等人，今天赴總統府拜會蔡英文，國安會祕書長顧立雄也在座。

蔡英文提到，最近，FIBA世界盃籃球熱身賽邀集了許多來自立陶宛、拉脫維亞等各國好手在臺灣登場比賽。前天是比賽的最後一天，她和葛寶思凱德也一起前往觀賞球賽，「真的非常精采」。

除了體育賽事的交流，她說，過去幾年，臺灣和立陶宛在各領域的互動也越來越緊密，包括互設代表處及相互訪問，尋求更多跨領域的合作機會。

蔡英文指出，這3年多來，全世界在面對COVID-19疫情及俄烏戰爭等國際挑戰，強化全球民主韌性成了國際社會共同重視的議題，也凸顯民主國家之間互相合作的重要性。特別是臺灣、立陶宛以及捷克，都擁有追求民主、自由的歷史經驗，如今也站在捍衛民主、自由的前緣，與民主國家共同面對威權主義的威脅與擴張。

她認為，在經貿上的投資與合作，以及供應鏈的穩定與韌性，更是民主國家共同面對威權主義的支柱。這幾年來，臺灣、美國與歐洲的經貿關係，也越來越緊密，這不僅有助於強化臺灣經濟自主，也符合歐美各國的共同利益。

她說，未來，我們會努力推動臺美「避免雙重課稅協定」（ADTA）的洽簽，提供雙方更便利的投資環境。去年我們也提出「強化歐洲鏈結計畫」，並成立中東歐投資、融資基金，來強化生物技術和電動車等戰略產業的連結。我們將繼續擴大與理念相近國家合作，共同為維護自由、開放和繁榮的印太地區，貢獻一己之力。

葛寶思凱德表示，立陶宛是臺灣在歐洲的新朋友，雙方友誼建立在許多共同點之上，例如，臺灣與立陶宛國土面積不大，也都面臨不友善的鄰國，但我們都是有自信的國家。

她提到，在歐洲及其他地區，我們看到有些強權打壓或威嚇其他小國，這其實是因為缺乏自信心。然而，臺灣與立陶宛等小國也因此產生更多力量，來保衛自己的人民。

她認為，一個國家的強盛與否，不在於大小，而是我們能夠發揮的實力。這取決於人民，只要我們的人民想要追求民主、獨立和自由，我們就能獲得自由。她期盼，臺灣人民用自己想要的方式決定自己國家的前途，不受他人置喙。