財政部24日指出，惠譽指出我國強勁外部融資、審慎財政管理、高度政府治理及具競爭力之經商環境係支持評等關鍵因素，確認我國2023年長期主權信用評等維持自2021年調升「AA」，展望「穩定」佳績，肯定我國審慎財政管理及維持良好財政紀律。