國寶級喜劇泰斗顧寶明去年3月因日因心肺衰竭死亡後，顧寶明的女兒顧乃玠對繼母陳燕青提告侵占父親千萬遺產，連父親生前持有的台積電等股票都被賣，所得都匯進繼母的私人帳戶。在台北地檢署偵辦後，認定陳女涉嫌侵占1058萬餘元，依詐欺取財、偽造文書等罪起訴陳女。稍早，顧乃玠接受採訪回應了。

陳燕青為顧寶明第3任配偶，顧乃玠為顧寶明與第1任配偶所生之長女，向國稅局調閱財產清冊等資料，發現繼母陳燕青涉嫌侵占父親遺產並報警處理，控訴繼母在顧寶明於2022年3月間過世後10天內，未經她和其他兄弟姊妹同意，將顧寶明生前所有的定存與活存1000萬餘元現金，轉匯到自己私人帳戶內，更有擅自變賣顧寶明生前購入股票。經檢方偵辦後認為，陳女共計涉嫌侵占1058萬3320元，涉犯偽造準私文書、詐欺取財等罪，依法提起公訴，並建請法院宣告沒收不法所得。

據《三立新聞網》報導，顧寶明女兒顧乃玠表示看新聞才得知此事，「不好意思，因為律師跟我都是今天看到新聞才知道此事，再加上律師說，因為案件已經進入到司法訴訟程序。所以我們其實不方便多說什麼……謝謝關心喔。」