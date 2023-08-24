新竹市政府今天公布委託美國職棒大聯盟指定場務單位所檢測的新竹市立棒球場工程報告，專家指出球場排水、土層等都有缺失，恐造成球員受傷危險。巨佳營造今天強調，所有工程都是依據契約內容與設計施作，「契約是國產車的內容，不可能要求我們做出進口車等級」，如今3億元工程款項都未收到，公司就快倒閉，不曉得能向誰抗議。

巨佳營造表示，新竹市立棒球場一切按照契約中所提供的規格及設計去施作，分析報告中所提出的排水問題，要強調的是「排水」與「滲水」並不相同，在下雨過後球場會有吸水車將看得到的水吸掉，但土壤中難免還是會殘留水分，認為將如此狀況引導至排水及土壤問題造成球員會因此受傷，不能這樣做連結，且契約要求球場表土層要有25公分，表土層下依序還要0.6公分、1.8公分的碎石層，公司均有照做。

巨佳營造也說，公司把標到的工程做完，「契約是國產車的內容，不可能要求我們做出進口車等級」，且在國家制度下，廠商又不能任意更改契約內容，他們遵守政府法令在做事，只是沒想到換了個主事者，卻衍生出這麼多問題，外界把所有問題都指向他們的施工品質，說的十惡不赦，實在是很無奈。

新竹市立棒球場目前處於停工狀態，尚未完工點交，巨佳營造說，現在只能等待新竹市政府的指令，希望趕快將新竹棒球場的改善工程做完。