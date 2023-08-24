新竹市府今公布大聯盟場務專家報告，民眾黨市議員指「問題比想像中嚴重太多」也批綠營為卸責、脫罪與政治操作而視球員安全於無物。棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐則說對報告內容「不意外」，改善不應再拖延，也已發文要求市府下周向議會報告。

吳旭豐指出，對於報告結果「不意外」，之前國內做的檢測、球員使用心得就知道，球場有土質、排水不良，易使球員受傷等缺失，這次由大聯盟場務專家依科學方式檢測，證實過去提出的問題確實存在。

吳旭豐表示，既然問題沒有改變，以過去評估的改善方案加上美方建議，抓緊腳步找出合適方案著手改善才是最重要的，他也認為市府應調查、檢視過去問題，市府先前也說已將資料送監察院、地檢署，就交由相關機關調查。身為改善監督小組召集人，吳旭豐也發文請市府下周向議會報告，說明後續改善進度。

「問題比想像中嚴重太多了！」李國璋說，據他所知，Chad Olsen於7月13日來台進行新竹棒球場檢測場勘，市府亦於8月14日收到報告，均按照工作期程安排，由於報告內容涉及專業與後續修繕事宜，因此市府花費時間進行確認與研討後才對外公開。

李國璋也痛批民進黨與部分有心人士為了卸責、脫罪與政治操作而視人民的12億納稅錢與球員的安全於無物。

宋品瑩指出，報告指出相當多的問題，可見當時興建過程中漏洞百出，籲請檢調積極介入調查，不要再無動於衷！也希望高虹安市府盡快依據報告提出修繕方案，還給市民、球迷與球員一個合規、安全且舒適的新竹棒球場。