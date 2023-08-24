藝人宋岡陵為80年代電視圈當紅女星，拍攝多部知名電視劇，是當年中視當家花旦之一，不過2006年遭控詐欺後，於2008年潛逃出境，如今15年通緝期限將至，曾和她合作數次的周遊夫妻倆被問及她的近況，也做出回應。

宋岡陵2006年遭控以增資為由，涉嫌詐欺2百萬元未還，台北地檢署於2008年偵辦此案時，由於屢傳不到，才發現早就潛逃出境，因此對她發布15年通緝令，期限剛好到今年為止，根據《三立新聞網》報導，當年找她演出中視8點檔要角的製作人周遊，被問及是否知道近況？ 周遊表示宋岡陵婚後就沒再聯繫，但依稀記得當年表現很好，不知道是否婚後有什麼變化，才導致現在的局面。

知名製作人周遊表示與宋岡陵已無聯繫。（圖／中時資料照片）

宋岡陵演出不少膾炙人口的作品，包括《王昭君》、《天龍八部》及《烽火兒女情》等，不過嫁給紡織業小開蔡昭倫後，決定在當紅之際淡出演藝圈，將重心放在家庭，婚後經營自創的服飾品牌，成為商場女強人，無奈16年婚姻亮起紅燈，與前夫協議後簽字離婚，離婚後不僅擔任環保生技公司負責人，還曾獲「婦女創業楷模獎」表揚，如今卻以通緝犯身分躍上媒體版面，讓人不勝唏噓。