大陸對抗美國的秘密武器會是高性能碳纖維嗎？已經成功打造一條每年可生產1700噸高性能碳纖維的生產線，是重要的戰略原料，具有優異的抗衝擊力、穩定性，在航空航太、國防、交通、新能源及海洋工程領域中廣泛使用。

南華早報報導，碳纖維強化聚合物（CFRP）是武器、衛星及太空站的關鍵結構材料，使用CFRP打造的軍艦非常堅固，可以吸收電磁波，還具有出色的抗衝擊能力與較低的雷達磁場偵測特徵。

報導提到，儘管美國與日本被禁止向大陸出口生產設備，導致大陸碳纖維生產遇到很大挑戰，但經過不斷的努力，去年大陸碳纖維的產量已經佔全球三分之一，如今河北昌盛科技也與深圳大學合作取得突破，打造出能大量生產高性能碳纖維的生產線。

去年大陸碳纖維產業有4家企業擠進全球前十大，高性能碳纖維量產將幫助大陸關鍵產業延伸產業鏈，即使如此，有專家仍對於產能過剩、反全球化趨勢及技術研究障礙等問題感到擔憂。