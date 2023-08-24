前瞻計畫綠營執政撒出8800億計畫經費，重南輕北也被外界質疑看顏色補助，對此苗栗縣長鍾東錦24日到新竹縣參加中台灣8縣市首長會議時，公開要求中央公布前瞻計畫分配，若以人口數來看，新北市應該分得千億前瞻經費才對，「怎麼會只有100多億？」

鍾東錦在會議中公開指出，錢是大家的，當家做主的人民有權利要求執政長公布前瞻計畫經費的分配，才知道公不公平。8800億經費表列出來，誰用了多少，清清楚楚，像新北市長侯友宜用了100多億前瞻計畫經費，如果按人口才看應該1000億。

鍾東錦認為公布前瞻計畫經費是追尋公平正義，不要用很小的數字計較大事情，他表示要追隨台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科的腳步，讓中台灣的大家團結合作，目的是讓台灣人更幸福，追求公平公正不可有偏袒自私的社會。

此次中台8縣市首長會議主要討論合作「8縣市在地老街、商圈特產」，串聯中台灣觀光亮點，展現中台灣老街的獨特魅力。出席的縣市首長有新竹縣長楊文科、台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣副縣長謝淑亞。