民進黨總統參選人賴清德這次出訪過境美國，與駐美代表蕭美琴一張合照，引發網友「暴動」；對於副手人選，民進黨內高層今表示，人選預計11月以前公布，因為有職務的話，需要時間調整，人選特色全面性不設限，就是怎麼讓國政更加順暢，沒有設限、概括性，也會考量互補性。

黨內高層指，副手人選目前外傳有青平台基金會執行長鄭麗君、蕭美琴、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃等等，其實並未限制黨內或黨外，只有合不合適，不只是要對選舉加分，未來輔佐賴清德能更加順暢，還是要考量未來執政。

至於不分區，他說，黨內會在9月組成提名委員會，10月中下旬確定提名委員會成員，依照規定黨主席為召集人、7到9位提名委員，11月中旬中選會登記，至少要在兩週前確定名單，因此最晚十月中下旬，名單就要提出，依照這個期程、配合提名條例，不分區人選會在公平正義相關族群去特別留意，目前各界已經都在推薦。