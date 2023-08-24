台灣將於2025年邁向超高齡化社會，台灣民眾黨主席暨總統參選人柯文哲今天舉行記者會，宣布「四葉草運動」啟動，並提出「壯世代政策」，主張世代溝通應該「從家庭開始、從客廳做起」，鼓勵兒孫多打電話給長輩，號召全民完成這場在家客廳就可以完成的社會運動。

記者會一開始播放一段街訪影片，凸顯很多年輕人對家中長輩的疏離，大多數人不知道自己的爺爺奶奶、外公外婆的生日或血型，只知道他們或在老家種菜，或常宅在家看電視，幾周才通一次電話，也只能簡單問候「吃飽了沒？」，更遑論知道他們的生命經歷。

阿公阿嬤也感覺跟孫子女間苦無話題，只能問「考試考得好嗎？」增加相處壓力、無奈孩子相聚時都沉迷滑手機，家庭間的互動愈來愈冷漠，來到現場的澤亞和以薰兄妹，在現場打電話給奶奶，結果講沒兩句就「句點」，純真又自然帶點微尷尬的互動，讓全場有感。

柯文哲公布四葉草運動「爺奶熱線-世代破冰SOP四步驟」，「改變」、「成真」、「持續」、「發生」，鼓勵兒孫多打電話給長輩，幫助大家突破世代隔閡，先改變自己對長輩的刻板印象，不要先入為主認為「跟我不同世代會沒辦法溝通」，並勇於提出自己生活中的問題，探詢他們生命經驗累積下的可能解方，營造與長輩真誠愉快的氣氛，並養成與長輩持續聯絡的習慣，最後完成世代和解並達成互助。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡進一步解釋，「四葉草運動」是以四葉草花語為基礎靈感，提出幸福四階段，第一階段是「信念」，也就是領導者的信念跟決心；第二階段是「希望」，保障年輕人的想法與希望；第三階段則是「關愛」，讓長輩付出愛心與資源的機會；最後一個階段則是「幸福」，致力創造世代和諧與活絡資源的國家。

柯文哲指出，四葉草運動的精神分為國家層面及個人層面，國家層面是世代和解，政策上以疼孫子的心態、傾聽孫子的想法，長輩以經驗資源來協助，從自己家裡客廳，創造社會和諧的起點，每個人從維繫爺奶外公外婆做起。

柯說，除爺奶熱線計畫，還有「從前從前自傳書」活動，讓全家一起製作一本共同的回憶書，美好不用只是緬懷，孝親更要及時。

柯文哲強調：「這是一場不用走出家門，在家客廳就可以完成的社會運動，我們提倡世代和解、和諧，把餅做大！四葉草運動正式啟動！」