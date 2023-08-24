印度神童同門、台灣吠陀占星權威李靜唯分析近日星象，今天（8／24）水星逆行在獅子座與廟旺太陽合相，並與逆行土星對沖，同時又與木星羅喉產生相位，凶星齊聚；加上8月底至9月初百年4次的「超級藍月」與土逆合相在水瓶座，堪稱最猛水逆，9／18以前全球都要留意天災、醜聞及「死亡」業力引爆。

李靜唯指出，太陽代表極權國家領袖或政治人物，從現在開始到9／18太陽進入處女之前，都要特別注意國際間位高權重的公眾人物意外或醜聞，包括政治圈、娛樂圈、藝文圈、金融圈及醫療圈，因為太陽跟土逆對沖，東西方的對抗白熱化。土星象徵死亡，又與火星產生相位，這樣的星象代表業力爆發時，會以一種讓人完全無法預料的方式炸開，像是《中國好聲音》的重重黑幕竟然在李玟死後才曝光。

李靜唯表示，水星逆行在獅子，全球仍要特別注意極端天候造成的水火之災，尤其在8／31至9月初「超級藍月」前後，水星逢太陽焦傷，務必提前防範宇宙「水土火風」4大元素造成的天災，引發交通運輸意外或網路中斷，導致民生重創。

此外，火星已在8／19進入處女，接下來即將來臨的颱風及暴雨，台灣北部或西南部沿海低窪地區也要特別注意防範。

李靜唯直言，水星每年都會逆行好幾次，水逆並不可怕，可怕的是這次逆行凶星齊聚，加上一百年才4次的「超級藍月」與土逆合相在水瓶座，暗夜月亮晈潔無暇的光輝會讓土星的陰暗墮落，甚至跟死亡有關的業力將無所遁形。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！