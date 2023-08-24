近來陸美角力越發激烈，帶動全球供應鏈陸續移出大陸生產，越南等國成為最大受惠者，但有專家直言，越南要取代大陸「世界工廠」的地位面臨許多挑戰，外媒指出，越南除了夏季乾旱、工廠缺電，當前最嚴重的問題是基礎建設不足，包括鐵路、捷運和機場等。

根據《外交家雜誌》報導，越南大城市如河內、胡志明市的捷運建設一再拖延，以致於城市交通危機無法緩解。此外，越南和寮國講了二十多年的越南至寮國鐵路都還沒動工，原預計今年3月動工，沒想到負責承辦的FLC集團董事長鄭文決被捕，導致鐵路計畫無限期延宕。

越南學者To Minh Son分析，越南至寮國鐵路之所以推遲近二十年都無法動工，主因在於越南政府沒辦法獨力興建交通基礎建設，甚至連較小規模的建設案，例如正在擬議的中寮越鐵路終點站永安港的擴建，越南都無力負荷。

中寮鐵路永珍到永安港也還在紙上談兵，報導指出，上述只是越南整體基礎建設嚴重不足的小例子，越南若想取代大陸成為世界工廠，還有許多基礎工作需完成，除交通以外，還包括電力建設、水資源建設等。

由於目前越南貨運物流高達三分之二都是公路運輸負擔，其他則為海上船運。鐵路交通不足，而且大城市如河內、胡志明市的捷運建設一再拖延，使城市交通危機無法緩解。