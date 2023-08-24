根據衛福部統計，心血管疾病長期高居國人十大死因之列，糖尿病患又屬於心血管疾病的高危險群，被視為「高齡化社會殺手」，因此相關的共病研究效率對於保障國人健康越顯重要。

成大醫院導入IBM Cloud Pak for Data搭建現代化的資料平台，並結合資料治理流程管理，使示範主題「糖尿病患者中風住院的案例分析與風險預測」的研究時程，從半年縮短至數周。此舉加快了成大醫院醫療團隊對糖尿病患者疾病風險預測與健康管理的時程，也為精準醫療再升級。

有效地管理與運用資料是影響臨床創新醫療研究的關鍵之一，成大醫院導入IBM Cloud Pak for Data與一站式的大數據AI分析平台，運用雲原生架構建立資料治理框架，發展「成醫學術研究資料庫」資料資產化平台。先期進行示範主題研究驗證，並應用平台內建的自動化機器學習建模功能，成功地大幅縮短研究時程，加速醫療研究人員的研究成果產出。

台灣IBM科技事業部副總經理廖俊榮表示，「成醫學術研究資料庫」是以成大醫院的電子病歷資料為核心，打造「一站式」的大數據AI分析平台。透過領域專家與資訊人員合作，建置醫療資料型錄，橋接醫療術語與技術術語；研究人員可自行查找所需要的資料資產，使用平台分析工具進行資料探索、建置模型、訓練到發佈應用。除了提升使用資料的時效性與有效性，也確實保護病患的隱私，讓研究資料的應用環境更為安全與完善。