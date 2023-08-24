日本北海道札幌、北見繼昨天高溫創紀錄後，當地今天持續出現逾攝氏35度高溫。日本氣象廳今天首次針對北海道全境發出「中暑警戒警報」，呼籲民眾嚴防高溫及中暑。

日本北海道昨天受到高氣壓籠罩等影響飆高溫，札幌市觀測到攝氏36.3度，改寫當地觀測史新高；北見市昨天也出現北海道今年最高溫37.1度。北海道多地昨天被列入「中暑警戒警報」。

日本放送協會（NHK）報導，截至今天上午11時，富良野市及津別町測得氣溫攝氏35.5度；北見市35.3度；札幌市郊外的手稻山口35度。

札幌區氣象台表示，今天受南方暖濕空氣流入影響，大範圍地區天氣晴朗，從上午開始氣溫持續上升。北海道全境今天均接獲「中暑警戒警報」。

北海道各地今天預測最高氣溫，北見市攝氏37度；札幌市及旭川市36度；岩見澤市35度；帶廣市、留萌市、江差町、俱知安町34度；函館市33度。

根據氣象廳網站顯示，北海道以外，東北地區的青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣，及關東地區的埼玉縣、千葉縣、東京都，北陸地區的新潟縣、石川縣等地，今天也都列「中暑警戒警報」。

截至今天上午11時，新潟長岡市測得氣溫攝氏38.1度，山形縣酒田市37.5度、秋田市37.4度、福島縣會津若松市36.5度、富山市35.8度。

氣象廳預測今天新潟縣長岡市最高氣溫達39度；福島縣會津若松市、山形市、秋田縣橫手市38度；富山市、青森縣弘前市37度；札幌市、岩手縣宮古市、埼玉縣熊谷市等地36度；仙台市、長野市、金澤市、京都府舞鶴市、鳥取市35度。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1120824