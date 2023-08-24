一名70歲的男導遊，平日排尿沒有異常，身體也無恙，沒想到4年前第一次體檢卻被發現PSA指數（血液攝護腺特異性抗原）異常高，進一步前往泌尿科就醫檢查，才確診，就已經是轉移性攝護腺癌。國內醫師警告，台灣攝護腺癌惡性程度高，50歲以上男性應每半年定期至泌尿科做PSA檢查與肛門指診，才能預防疾病惡化。

根據衛福部統計，攝護腺癌的發生率及死亡率在台灣逐年增加，已分別占男性癌症的第五位及第六位，雖然早期發現的病友五年存活率接近百分之百，但若發生轉移，五年存活率僅剩不到4成2，高死亡率堪稱是男人的無聲殺手。

收治病人的台北榮總泌尿部男性生殖科科主任黃逸修表示，該名導遊在接受去勢療法、新一代荷爾蒙療法以及化療後，病情仍持續惡化，而基因檢測結果顯示有BRCA突變基因，經安排單一PARP抑制劑治療，雖然初期出現輕微貧血狀況，但輸血後症狀即改善，治療半年PSA指數下降。

童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉表示，多數男性顧及自尊心，寧願穿成人紙尿褲也不願至泌尿科檢查，再加上國內衛教宣導不足、攝護腺癌篩檢不如其他癌症普及，導致台灣男性攝護腺癌惡性程度較西方國家高。

歐宴泉進一步補充，攝護腺癌常見的轉移部位，以骨轉居多，約佔75％，其次是轉移至內臟器官或淋巴腺者約佔15％，骨轉移合併內臟器轉移10％，門診觀察到有些病友都是先至骨科或其他外科就醫，因而錯失最佳治療時機，一旦轉移性攝護腺癌病友的格里森分數達到8以上或是PSA指數＞20 ng／ml，其疾病進程較為兇猛，未來發生惡化的機率也較高。

至於攝護腺癌的危險因子，歐宴泉表示。除年齡為60-80歲外，有攝護腺癌家族史、帶有如BRCA突變基因者、服用男性激素或平時攝取較多高脂肪食物的男性，都是罹患攝護腺癌的高危險群。

臨床就有75歲的退休男子，長年有排尿異常卻遲遲不肯就醫檢查，拖到最後，4年前才因為骨頭疼痛難耐就醫，當時測量PSA指數已高達280ng／mL，進一步檢查確診為攝護腺癌且已轉移至淋巴腺及骨頭3到4處。

歐宴泉強調，50歲以上男性應每半年定期至泌尿科進行血液攝護腺特異性抗原(PSA)檢查與肛門指診，若是高度懷疑者，建議進行多參數磁振造影融合超音波影像切片，及早發現及早治療是與攝護腺癌和平共存之道。