國道3號北上369公里處田寮出口，今（24）日中午12時許一砂石車突然起火燃燒，幸好駕駛及時逃出並無人傷，目前暫時管制封閉北上田寮出口匝道以及占用主線外側車道。高公局南分局、國道公路警察同仁已於現場進行事故車輛處理，籲請駕駛朋友先行改道行駛。

目擊民眾經報案處理，警察消抵達現場時，所幸砂石車司機及時逃出，現場皆無人員傷亡。警方表示，確切火燒車原因仍待進一步調查。