明年國防預算上看6068億元，其中公務預算4406億中，較去年度增加314億元，加上基金、特別預算後衝破6000億大關；據統計，蔡政府8年任內國防預算共成長38％。對此，國防部副部長柏鴻輝24日出席總預算記者會時指出，明年是軍售款付款的高峰期。

明年整體國防經費規模達6068億元，其中總預算編列4406億元，較去年度增加314 億元，約增7.7％，分別有1306億元用於軍事投資、1310億元用於作業維持，和1790億元用於人員維持。 加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算943億元，合共5349億元，較去年度相同基礎增加174億元，約增3.3％。連同非營業特種基金719億元，整體規模達6068億元，較去年度相同基礎增加265億元，約增4.6％。

柏鴻輝指出，明年進入軍售款付款的高峰期，相關預算隨時調整做編列，而明年海空特別預算和軍售款，加總主要是用在高教機籌措，其他預算還包含在機密預算所編列的，「這些品項都是增加國防的整體戰略做構想，詳細內容必須要用在機密預算答詢時說明」。

另外，美國政府宣布對台出售價值約5億美元的「紅外線追蹤偵搜系統」，柏鴻輝表示，很高興看到美方知會我國國會，預定1個月後生效。他指出，我國未來F16施行彈藥都獲美方同意出售，而最先進紅外線外掛系統，更是全世界F35、F22及F18等戰機都在使用的先進導引系統。

他說明，相關外掛系統有助國軍未來在台海上空，針對隱形戰機、殲20等戰機，能夠於初期作戰時，便能收集資料傳送給相關單位，同時也能協助台澎防衛作戰，能有效嚇阻如無人機等共機進犯。他說，上述設備都放在國防部未來的軍事投資規畫，不會用到特別預算。

針對外界關注因應對岸軍演，我國軍機軍艦油料費大量耗損，導致積欠中油錢。對此。主計長朱澤民指出，今年戰備用油增加，確實略為不足，但絕無欠中油錢，明年油料費編了110億。