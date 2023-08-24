TrendForce預期，第三季DRAM產業營收仍持續增長，且在原廠減產後，讓價意願減低，故合約價已陸續落底，後續跌幅有限，因此庫存跌價損失將獲得改善，營業利益率有望轉負為正。

三星(Samsung)因DDR5製程仍落於1Ynm，且占比有限，ASP下跌約7~9%，但第二季受惠於模組廠備貨，及AI伺服器建置需求，出貨略增長，帶動第二季營收季增8.6%，營收達45.3億美元，位居第一名。位居第三的美光(Micron)在HBM的發展較晚，但DDR5出貨仍有一定出貨比重，使得ASP大致持平，在出貨量的帶動下，營收約29.5億美元，季增15.7%，兩家業者市占率均縮減。

整體而言，因各產品的合約價仍持續下行，原廠營業利益率仍為負值，三星第二季營業利益率由-24%上升至-9%，SK海力士因營收、ASP同步成長，營業利益率由-50%大幅收斂至-2%，而美光營業利益率(Fiscal year)則是從-55.4%略微回升至-36%。

台廠方面，南亞科(2408)出貨已連續衰退超過四個季度，第二季受到電視訂單帶動，營收季增約8.2%。華邦電(2344)第二季營收季增6.9%，主要受惠於大陸標案陸續開出，且為去化KH廠新增產能，議價彈性大，訂單量因此提升。力積電(6770)營收計算主要為其自家生產之consumer DRAM產品，而不包含DRAM代工業務，受需求冷清影響，及其製程較為落後，缺乏價格競爭優勢，DRAM營收衰退約10.8%，為本季唯一衰退的原廠，若加計代工營收則衰退7.8%。