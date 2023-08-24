「金財」人生歸零後轉換職場當照服員，開啟人生第二春。（中彰投分署提供／孫英哲彰化傳真）

現年67歲的「金財」曾是一家系統櫃公司老闆，原本職場風光，但先後歷經經商失敗及妻離子散等重大人生挫折後，他在人生歸零下選擇參與勞動部勞動力發展署中彰投分署辦理的照顧服務員培訓，取得證照，並透過「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，進入長照中心擔任照服員，為自己開啟新人生。

人活了60幾年，還有機會重頭開始嗎？「金財」表示，一開始他對於67歲從頭來過這件事完全沒有把握，心想「我能做什麼」、「有誰會願意僱用一個年紀這麼大的人」，種種疑問在心中不斷升起，迷惘中想起政府近來大力推動長照政策，因此選擇參與勞動部勞動力發展署中彰投分署辦理的照顧服務員培訓。

他取得證照後，因勞動部正推動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，透過跨部會資源整合提供多元就業服務，提升中高齡及高齡者勞動參與率，他遂在中彰投分署員林就業中心埔心就服台就服員的支持陪伴下，完成人生第一份履歷表，應徵長照中心照服員，期盼翻轉自己的人生。

彰化縣私立埔心老人長期照顧中心老闆娘在面試時，見「金財」雖年長，卻十分樂觀，且表現得極有爭取工作的誠意，在高齡者僱用獎助每月1萬5千元補助可達12個月的政策鼓勵，遂錄取「金財」；此外，勞動部還有跨域就業津貼的房屋補貼，讓「金財」可以在異鄉展開職涯第二春。

「財哥，你當過大老闆，人生故事這麼精彩，如果去陪伴照顧老人，那些老人們應該也會很有共鳴吧！」「金財」在友人鼓勵下迎接新工作，並且每天很認真的工作，因為他不想辜負就服員的苦心安排，他很珍惜這份工作，也萬萬沒想到在退休的年紀能遇到人生的轉折點，除有收入，還能照顧行動不便的老人。

中彰投分署指出，中高齡及高齡者重返職場不易，但就服員可依個人需求運用合適的就業促進工具，降低阻礙，並增強雇主僱用意願，讓中高齡蛻變成PRO 2.0，更有信心繼續在職場上發揮潛能。