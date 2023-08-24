AI重量級指標股包括奇鋐、技嘉等一早都攻上漲停，廣達繼日前攻上23年高價後，今天一早抵282元再破前點，華碩來到438元寫25年來新高價，但廣達、英業達與緯創等重量級AI股都相繼翻黑，重創AI股信心，電腦及週邊設備類股指數也一度翻至盤下。
該類股指數今天一早跳空大漲，拉出中黑棒，且爆出歷史天量，恐將出現上檔有大量套牢壓力，短線可能會陷入整理態勢，從技術面來看，今天強勢攻克所有均線，除了月線向下壓力外，多數呈現上揚，形成有力的支撐。
趁著輝達發布亮眼第二季財報及第三測財測優異的消息，AI股又上主力趁機出貨的戲碼，多頭重量級AI指數股都上演開高殺低翻黑的走勢，上市電腦及週邊設備股指數今（24）日1點過後，成交值已爆出1,650億元，寫下歷史新天量，日K出現中黑棒。
AI重量級指標股包括奇鋐、技嘉等一早都攻上漲停，廣達繼日前攻上23年高價後，今天一早抵282元再破前點，華碩來到438元寫25年來新高價，但廣達、英業達與緯創等重量級AI股都相繼翻黑，重創AI股信心，電腦及週邊設備類股指數也一度翻至盤下。
該類股指數今天一早跳空大漲，拉出中黑棒，且爆出歷史天量，恐將出現上檔有大量套牢壓力，短線可能會陷入整理態勢，從技術面來看，今天強勢攻克所有均線，除了月線向下壓力外，多數呈現上揚，形成有力的支撐。
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