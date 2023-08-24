台積電一早股價奔漲12元、抵564元，挹注台股指數約百點，配合AI龍頭權值股廣達等一早也奏凱歌，攻上282元波段新高價，股王世芯-KY來到2,590元歷史新高價，台股加權指數大噴發，連續越過16,600點、16,700點及16,800點等三個整數百元點位，更站上月線。
不過，AI股逢高後獲利了結或解套賣壓再度浮現，致不少個股紛紛回落，世芯-KY股王寶座一度不保，被信驊再度追回，廣達也在11點半過後出現翻黑，輝達亮眼財測消息，成為AI股主力拉抬出貨的戲碼。
輝達亮麗財報及財測，激勵股價爆衝，台股今（24）日開盤後，在台積電（2330）漲軍AI股大漲下，指數最高衝上16,822點、大漲245點，指數過五關斬將，且突破月線，惟約11點過後，AI股開始出現強勢不一走勢，指數一路下滑，展開月線保衛戰。
台積電一早股價奔漲12元、抵564元，挹注台股指數約百點，配合AI龍頭權值股廣達等一早也奏凱歌，攻上282元波段新高價，股王世芯-KY來到2,590元歷史新高價，台股加權指數大噴發，連續越過16,600點、16,700點及16,800點等三個整數百元點位，更站上月線。
不過，AI股逢高後獲利了結或解套賣壓再度浮現，致不少個股紛紛回落，世芯-KY股王寶座一度不保，被信驊再度追回，廣達也在11點半過後出現翻黑，輝達亮眼財測消息，成為AI股主力拉抬出貨的戲碼。
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