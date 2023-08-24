基隆仁愛區劉銘傳路一帶由於各管路單位未整合，頻頻挖管施工，造成民怨沸騰。對此基隆市政府工務處積極整合各管線單位接續施工，並在集中在學童出入較少的暑假期間完成各類管線埋設汰換，原先預計是9月完工，因施工順利，提早於本月24日完成道路鋪設，也是基隆是巷弄道路挖埋管線整合施工的首例。當地居民表示，市府整合讓民眾只要忍受「痛苦一次」，算是很便民的有感政策。

工務處表示，過去只有在推動示範道路等級的工程時，才會進行各類地下管線的整合，而劉銘傳路則是基隆市政府針對狹窄巷弄道路整合的第一例。

劉銘傳路寬度僅約5至7公尺寬不等，因屬於早期發展街廓，各類基礎設施機能多已老舊，如自來水老舊、污水幹管尚未建置以及光纖網路設施不佳，加上銘傳國中辦理校舍改建有許多大型工程車輛進出，若任由各單位進場，勢必讓周遭住民以及學生的通行風險增加。

基隆市劉銘傳路先前未整合各單位管線挖埋，導致路面一挖再挖，引起民怨。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府為解決劉銘傳路管線各單位重複挖埋問題，整合施工期程，並已於8月24日提前完工，讓居民不必再忍受凹凸不平的路面。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

為解決此問題，工務處積極整合各管線單位的動員量能，並於暑假期間進行採密集施工，以盡量縮短工期，期間共建置了下水道污水幹管400公尺，自來水老舊管線汰換300公尺，中華電信光纜設備佈設400公尺，學校大型車輛的進出也皆已告一段落。

工務處指出，經各單位積極努力施工，本案已於8月24日清晨完成路面AC刨鋪，提前於銘傳國中開學前完成，除提供平坦安全的道路外，也提升整體劉銘傳路生活圈的生活品質，也不會有居民詬病的「一挖再挖」之情形。

當地居民，同時也是基隆市通勤民生促進協會理事長紀文荃表示，他與民眾都很肯定市府本次的作業，因基隆道路普遍較窄，一次性作業讓居民只須「痛苦一次」，相當便民。但紀也指出，劉銘傳路仍有可改善之處，例如110巷的住戶時常反映樓梯旁機車道太窄，上方又有水溝蓋覆蓋，時常有民眾騎車打滑而跌倒受傷，也希望市府可以評估，替市民解決問題。