台東48歲李姓男子不務正業，竟以協助申辦老人年金為由四處行騙，上門佯稱「你不認識我嗎，我是里幹事」昨天在知本地區得手6000元。台東警分局知本派出所透過友善通報網提供線索循線將李男到案，全案依涉嫌詐欺罪偵辦。
監視器畫面出現1名頭戴安全帽、穿藍色上衣短褲的男子，無故進入台東1處民宅並佯稱「你不認識我嗎，我是里幹事，你有領老人年金嗎？」男子不時拿起電話假裝打給台東市公所，更拿出文件假意要替老夫婦申請年金。
屋內的老夫婦起初不疑有他，還持續與男子對話，事後愈想愈不對，該名男子發現無法得手後立刻逃逸。
然而，另1名住在知本地區的老人家就沒那麼幸運，男子用同樣手法詐騙81歲的老翁總共6000元，老翁傷心地說，「男子說500元一會兒要過來找錢，卻沒想到人就逃走了」。
警界退休的建農里長林金寶獲知後，趕緊向派出所報案，警方調出路口監視器，發現嫌犯騎機車逃逸過程中至少變裝3次，明顯就是詐騙慣犯。林金寶呼籲家中老人，不要讓陌生人隨意進入屋內，更不要信任現金代辦或提供個資，以免上當。
台東警察分局長陳蔚文呼籲，村里幹事訪視時一定會佩帶證件，獨居長者或民眾若有疑問可電洽村里長、鄉鎮市公所或撥打110請求警方到場協助，以免讓歹徒有可乘之機，歡迎民眾加入本分局與村里長合作友善通報網，共享防詐新知與掌握治安動態。
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