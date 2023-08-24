桃園市府指出，隨著1200元基北北桃通勤月票啟用、A22老街溪站啟用，機場捷運日運量已經突破10萬人次，除此之外，包括桃園捷運綠線、鐵路地下化（捷運紅線）也都在如火如荼建設中。隨著大眾運輸路網愈趨綿密，還有通勤月票加持，信義房屋桃一區協理詹智偉認為，對於在地房市是一大利多；第一線業務分店也觀察到，往來雙北交通更便利、更省錢，有助於雙北客加速在桃園購屋的決定。

詹智偉分析，桃園房市買盤兩大支柱，除在地客群首購、換屋需求，來自北台灣外縣市購屋客群看準桃園市購屋成本較雙北、新竹來得輕，交通路網也愈趨綿密，來此購屋意願增加，這從桃園移入人口逐年成長也可看出一斑。

在此趨勢下，詹智偉認為，大眾運輸路網愈加密集、通勤月票誕生，不只在地民眾受惠，人口移入也會愈加順暢、帶動城市發展效果更為顯著，例如目前桃園幾個重要的大眾運輸建設，包括剛啟用的機場捷運A22老街溪站，以及預計2028年通車的機捷A23中壢站，還有台鐵地下化（捷運紅線）、桃園捷運綠線，更長遠則有桃園捷運棕線、北捷三鶯線延伸至八德區等。

以剛通車的機場捷運A22老街溪站周邊為例，根據信義房屋統計，2023上半年該站周邊公寓成交單價約落在20.8萬，大樓、華廈成交單價則落在27.6萬左右。

信義房屋中壢民權店店長劉邦淇說明，中壢市區本就是機能成熟、居住人口密集的商圈，無論是A22站週邊多舊透天、店面，或是鄰近的民權商圈有不少中古大樓及華廈，都有穩定的詢問度與交易量；而隨著機場捷運有新的站點通車，未來還能通往中壢車站，對於通勤族確是一大福音，而近期，第一線遇到的客戶之中，確實也有一部分在雙北工作的客戶，考量通勤月票降低交通成本、未來捷運等題材，加速購屋決定。