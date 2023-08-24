經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟，24日攜手工研院、元太科技、瑞訊智能、方略電子、以及成輝光電，在高雄承風書店，展示智慧顯示產業在書店的跨域應用，也讓承風書店從文風之地，變得很科技，不包括系統管理的全套設備費用不到100萬元，即可推廣至全台醫療、零售、移動和育樂等四大領域，甚至進軍國際市場。

工研院電光系統所總監朱慕道表示，經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）與工研院合作，結合成輝光電、方略電子、元太科技、以及瑞訊智能的專業技術，24日在高雄承風書店展示全台首創的書店AM Mini LED顯示器，是科技不斷進步之後的極佳應用，「看起來很舒服，一點都不刺眼」。

朱慕道指出，輕薄可撓式的AM Mini LED顯示器，裝置費用不到50萬元，如果再加上電子紙顯示看板、電子標籤等解決方案，不包括系統管理的全套設備，費用不到100萬元。

方略電子處長林永銘表示，在數位化時代，顯示器是連接虛擬世界的重要入口，透過跨域整合，方略電子成功研發55吋的可撓式AM Mini LED顯示器，串聯系統整合技術，導入承風書店，除可安裝於不同地點，也可同時展示多種內容，如書店導覽、圖書推薦、活動宣傳等，可藉由引導與互動機制，提升消費者體驗，除了書面，未來也將推廣應用於全台零售產業。

瑞訊智能總經理魏嘉良表示，瑞訊提供RS-CMS多媒體管理系統整合，讓電子紙不僅可播放多種媒體格式，也能透過無線網路即時傳送，可快速且高效即時更新顯示內容。

他說，承風書店正門口及櫃檯旁，導入25.3吋Gallery Plus彩色電子紙顯示看板，能夠吸引顧客駐足觀賞，而在藝文商品販售櫃中，導入2.2吋Spectra 3000三色電子標籤，則可解決因人工替換，需要花費大量時間的問題，有效運用人力，提升整體運營效率。

元太科技處長梁予指出，元太科技電子紙顯示器具備彩色顯示、超低耗電、180度廣視角，在任何燈光條件下，都能呈現如同紙張般的易讀性，小小的電子標籤可以在1到3秒之間，即可變更商品標價，讓賣場可以即時提供消費者有關特價活動的即時訊息，強化消費。

承風書店黃韋維藝術長表示，科技產品進入書店，能夠相輔相成，使彼此加分，書店在陳列所使用的紙張，可以改由電子紙替代，節省能源的同時，也降低人力成本，更能夠及時進行資訊更新，使書店呈現多元的樣貌，相信這些嶄新科技將為書店注入全新的活力。

工研院說，隨著科技不斷蓬勃發展，人們的生活方式和文化娛樂，經歷了無數的變革，根據PWC的統計數據顯示，截至2022年，全球娛樂與媒體產業的營收年增長率達到5.4%，總額更超越2.3兆美元，清楚呈現經濟與多項主要產業逐漸從疫情中復甦，在這個不斷變動的時代，書店作為文化傳承的要角，也漸漸融入科技的力量，為閱讀和文化體驗帶來無限樂趣。

工研院指出，SDIA為了推進顯示產業升級轉型，致力於將智慧顯示技術應用於醫療、零售、移動和育樂等四大領域，並協助開發客製化解決方案，此次透過顯示科技與藝文場域的結合，期望能吸引更多人流駐足閱讀與體驗，豐富國人文化底蘊，也期望未來能複製承風書店的成功經驗，建構更多元的文藝解決方案，增加國際能見度，拓展產業場域經濟出海口。