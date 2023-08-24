《萌寵明星粗乃玩》第2屆犬明星運動會，由主持人吳姍儒與愛犬「呵喜」率領紅隊。（TVBS提供）

余祥銓帶父親愛犬「Yoyo」參賽，不講武德嚇壞阿龐。（TVBS提供）

王敏淳（左）與韓菲的愛犬在《萌寵明星粗乃玩》中各自表演拿手才藝。（TVBS提供）

余祥銓日前帶老爸余天的愛犬Yoyo參加TVBS《萌寵明星粗乃玩》舉辦第2屆犬明星運動會，比賽開始前，余祥銓無奈表示原本有信心會贏，因為他的狗是非常聰明的邊境牧羊犬，沒想當天眼睛受傷，只好改帶Yoyo參賽，「帶了一隻瘋子出來，牠在我們家是老大，我也管不住牠」。

Yoyo活潑精力旺盛不受控讓余祥銓拿牠沒轍，還被來賓開玩笑說狗是租來的，阿龐緊張表示：「我今天最怕的就是Yoyo不講武德。」吳姍儒也笑說：「牠絕對不講武德，剛剛直接撞上我的脛骨，感覺骨頭都快碎裂了。」

阿龐的愛犬阿福已經9歲，是標準貴賓犬，因4個月前脾臟瘤做過摘除手術，導致甲狀腺低下掉毛所以把毛都剃掉，經常讓人誤認是米克斯。曾經罹患淋巴癌的阿龐非常理解對抗病魔的艱辛，再累都會陪著阿福。

阿龐說：「像是之前去加護病房，就算一天限制只能探望1小時，牠都還是會對著我們笑，是個非常貼心又堅強的孩子。」阿福現在已康復，節目中活蹦亂跳的個性可愛又討喜，甚至在比賽中跟著Yoyo一起逃跑，讓阿龐好氣又好笑。

由吳姍儒、王敏淳與韓菲3位高顏值星二代組成的紅隊，對抗阿龐、余祥銓、林又立得藍隊，她們突發奇想用父母的經典歌曲〈屋頂〉、〈雨蝶〉、〈空笑夢〉來做加油隊呼，相當有趣。王敏淳與韓菲的愛犬各自表演拿手才藝，可愛的畫面融化所有觀眾。