華語天后CoCo李玟生前曾為學員權益積極發聲、抗議《中國好聲音》賽制不公，並因此遭到節目組羞辱霸凌，事件發酵至今也引起群情激憤。如今李玟在錄音檔指稱的囂張女副導柳驪被起底身分，據說是《好聲音》主辦方公司「燦星製作」的股東，而且身份是富三代，家世背景強大，在上海有一條街的房產，更在英國購置了城堡。更扯的是，她還曾在節目中向大陸當紅男演員及導演吳京告白，所幸吳京根本看不上柳驪，反而是追起了節目主持人謝楠。影片曝光後也讓網友直呼，「還好吳京逃過一劫。」

在李玟生前的錄音檔曝光後，就有其他網友爆料，李玟所指稱的女導演名叫柳驪，不過她並不是總導演，只是負責現場工作調度、燈光指導的副導。事後網友也留言質疑柳驪：「那你們有沒有這樣對待CoCo呢？這麼單純正義的人，真的好可惜」，沒想到柳驪竟囂張回應：「的確可惜，誰叫她阻礙我們正常工作進行呢，沒辦法啊」。如今疑似柳驪的微博小帳又開嗆網友「大號已經被你們罵封了，我也被休假了，已經到了鳥不拉屎的西北，你們還想怎麼樣？了解真相嗎都？」讓網友疑惑：「她一個副導演，到底哪來的底氣與天后對抗呢？」

根據官方資料顯示，《好聲音》前幾季的總導演是金磊，按理來說所有的調度都由他經手，但知情人士卻爆料稱：「在節目錄製的時候，很多方面金磊都會請示柳驪，要由她拍板，才能做下一步工作。」另有網友也找到資料，稱柳驪其實是《好聲音》主辦方公司「燦星製作」的股東，不但家族背景強大，大有來頭的爺爺柳中浩是上海製片廠第1任廠長，她在上海的房產還有一條街那麼多，甚至連在英國都擁有一座城堡，生活奢靡至極，也因此養出這種驕縱的性格。連知名歌手夏琨嵐也狠批，柳驪勢利傲慢，對男女選手態度差異甚大，不但會故意刁難女歌手，甚至還會在要求見面時沒收手機，在節目中的地位猶如地下皇帝。

如今，柳驪年輕時曾帶著媽媽上節目，並透過母親當眾向吳京告白的畫面也曝了光。不過由於她的顏值並不出眾，打扮更是不及格，因此吳京對她沒什麼興趣，反而是看上了當時的節目主持人謝楠，狂問對方「妳結婚了嗎？」「妳有男朋友嗎？」「妳屬什麼？」幸運的是，2人也在2013年正式成婚，並育有2子。

節目主持人謝楠、柳驪母親，以及吳京。（圖／翻攝自微博）

柳驪告白的畫面曝光後，也引發大陸網友毒舌洗板，「就這個顏值，看了也得洗眼」、「一臉鬼樣，鬼見了都發怵」、「還好吳京逃過一劫」、「吳京好慘，曾經被她看上」、「相由心生，年輕時看著還有幾分憨，越老越奸，一看就不是善類！」、「猛一看長得像黃渤呢，這是個女的？」也有網友感嘆，「權利果然都是世襲與變現的，為民真是笑話，可憐基層縫縫補補，怎麼都補不上這些功勞簿上作妖的窟窿。」