中秋節將至，台南市政府勞工局24日攜手轄內6家庇護工場，推銷中秋伴手禮，台南市長黃偉哲到場支持，並自掏腰包買了好幾盒的月餅，他說，購買社福團體製作的產品，比直接捐錢更有意義，代表對庇護工場員工的一種肯定，希望有更多人可以一起響應支持。

庇護工場為身心障礙夥伴提供就業機會，在庇護工場接受職場實作訓練，可啟發工作潛能，台南市目前有展翼烘焙、創義印務設計、蓮心園、吉茂專業、菩提澄園和喜憨兒台南等6家庇護工場，距離中秋節雖然還有一個月，不過各家早已推出中秋禮盒搶市。

勞工局今天邀集6家庇護工場舉辦行銷活動，黃偉哲、市議員蔡育輝、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟、五大總工會代表皆到場響應，黃偉哲也逐一走逛各家示範攤位，試吃月餅後立刻自掏腰包購買。

勞工局長王鑫基說，庇護工場每一家推出的中秋伴手禮各有特色，包含全台唯一以製作鮮凍食品為主的喜憨兒台南庇護工場，除了販售月餅，還有烤肉組合；講求用健康食材製作產品的展翼烘焙坊，則推出低糖月餅。

王鑫基說，中秋佳節是闔家開心團圓，期盼企業團體或民眾踴躍購買庇護產品，品嘗美味之餘，也能幫助身心障礙者。