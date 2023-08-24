台灣平民小吃鹹酥雞是宵夜首選，不過一名網友表示，聽說鹹酥雞攤其實有低消限制，引發網友討論，有老饕指出，雲林確實有低於70元不附洋蔥、九層塔的隱藏規定，或規定低消50元。還有人感嘆現在鹹酥雞也縮水，沒買個150元根本吃不飽。

原PO今天在PTT發問，鹹酥雞攤竟有低消限制，雖然他從來沒看過，有人卻說曾買過有低消限制的鹹酥雞，感嘆有時去買鹹酥雞不想買主食類，光是吃薯條、薯餅、豆干就超香、很滿足，好奇問鄉民「你那的鹹酥雞攤有低消嗎？低消多少？」

貼文曝光，許多網友分享自身經驗，還真的有些鹹酥雞有低消，「我們家附近的有低消50」、「雲林有低於70不附洋蔥、九層塔的」、「有啊，低消30元」、「沒吃過有低消的，只是沒有配料（九層塔、蒜）」，也有網友懷疑是店家怕有網紅去搗亂，說只點九層塔。

但有些人覺得無感，「我經常只買一份甜不辣」、「不重要也沒注意，每次買都250元起跳，而且最近份量越來越少」、「現在沒有150元吃不飽」、「點不到100元、50元，對有些有排隊店家真的划不來」、「反正我每次買肯定200起跳」。