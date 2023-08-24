蘇晏霈戲中滾落山坡。（民視提供）

蘇晏霈劇中為了查楊烈的底細，楊烈的手下王詠雋（左一）、及元六（右二）發現。（民視提供）

蘇晏霈在民視8點檔《市井豪門》中，為了查出「鄭春梅之死」是意外還是被蓄意殺害，特地跟蹤楊烈等人，不料被對方發現，拉扯過程中摔落山坡。蘇晏霈表示自己很久沒滾山坡，所以一開始有一點害怕，還好劇組考慮先前有下雨，所以找的區域不是那麼危險，加上有請專業特技替身，讓她可以更放心投入拍攝。楊烈表示這是第一次跟蘇晏霈合作，看到她如此敬業，真的會很感動後輩演員對演出的認真，合作起來相當愉快。

蘇晏霈表示這次出外景，天氣極度酷熱，所以在地上翻滾時，還看到毛毛蟲等很多昆蟲出動，雖然常去登山會遇到，但不會躺在這些生物的旁邊，所以拍攝狀態是頭皮及全身都發麻，心想趕快滾完就可以收工了，幸好拍攝幾次就OK，雖然頭有點暈，但看到拍攝成果相當滿意。

她說比起昆蟲，其實最害怕的是楊烈的眼神，她之前聽前輩說楊烈的戲很好，自己就許願希望能夠有對手戲，這次終於實現，因此十分珍惜向楊烈學習的機會。她也透露因為看到楊烈的演出，被震懾住，不小心恍神NG了。

楊烈演活在日本生活的大哥大「江大海」，劇中常會穿插日語台詞，深受觀眾喜愛，連日本華僑及網友都讚譽他的日語運用相當恰當。楊烈表示這一次來民視演 8 點檔，發現幾位演員的表演都非常棒，尤其看到蘇晏霈不怕髒，在地上爭分奪秒的翻滾，內心其實很敬佩。聽到蘇晏霈會害怕他的眼神，楊烈笑說其實她的眼神也很犀利，眼睛有神、會說話，這一次能夠合作到，他也是有學到了許多。

蘇晏霈劇中落下山谷生死未卜，她表示如果要她選擇落難形式的話，她選擇「下海」，因為自己平常休閒時刻都是登山，已經很常往山裡跑，加上夏天到海邊去其實很舒服，所以可以到海邊拍戲也是當演員的一種大享受。