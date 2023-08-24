另外，中國大陸外交部也說，福島核污水處理是一個具有跨國界影響的重大核安全問題，絕不是日本一家的私事。自從人類和平利用核能以來，人為將核事故的污染水排入海洋沒有先例，也沒有公認的處置標準。

中國大陸也質疑日本政府沒有證明以下五點，首先是排海決定的正當合法性，還有核污染水淨化裝置的長期可靠性，核污染水數據的真實準確性，排海對海洋環境和人類健康安全無害，監測方案的完善性和有效性。另外，日本也沒有跟利益攸關方充分協商。

韓國總理指出，現在最重要的是，日本是否像之前跟國際社會承諾的那樣，嚴格遵守科學標準，不藏私地透明提供訊息。韓國政府期望並力促日本政府，在未來30年間持續負責任地公布訊息，且過程要透明。

還有在南太平洋上，由十幾的島嶼所組成的庫克群島（Cook Islands）也發聲，相信排放符合國際安全標準，該地區可能不會就這個複雜的排放問題達成一致的共識。對所有人來說，都是一個艱難的情況，故需要科學來評估。