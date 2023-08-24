富邦金(2881)今(24)日舉行2023年第二季法說會，公佈上半年自結之財務數字及營運狀況。富邦金控2023年上半年稅後淨利429.05億元，每股盈餘(EPS)3.18元，稅後淨利、每股盈餘穩居金控業之冠！旗下子公司亦表現穩健，富邦人壽上半年稅後淨利居市場第一；台北富邦銀行上半年發卡量累積近170萬張；富邦產險自今年四月起單月獲利轉正值；富邦證券上半年獲利大幅成長，年增99%。