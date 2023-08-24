截至2023年6月底富邦金控總資產逾10.9兆元，淨值,433億元，普通股每股淨值持續成長，達52.23元，較去年同期成長21.95%。資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為0.79%與13.11%。
富邦金控並已於本月10日公布7月份自結稅後淨利125.26億元，累計今年前7月稅後淨利554.49億元，每股盈餘為4.19元，稅後淨利及每股盈餘雙雙續居金控業之冠。
台北富邦銀行海外分行今年上半年受升息及放款規模成長，帶動海外分行淨收益年增90.1%；營運動能與資產品質穩健，海外稅後淨利年增115.4%，達28.2億元。在放款方面，上半年房貸放款年增為7.1%。
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控長期以來視ESG為企業重要發展方向，攜手子公司積極發揮金融影響力，上半年成果包括：富邦人壽至2023年6月底綠色金融投資餘額達1.8932兆元，並持續推廣保單電子化；台北富邦銀行至2023年6月底在綠色金融投融資餘額達5541億元，今年6月發布首本氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures，TCFD）報告書。
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