藝術家蕭勤6月底逝世，遺孀莫妮卡恩特柏格（Monika Unterberger）仍住在高雄，近日莫妮卡的妹妹想將她接回奧地利，受委託的蕭勤學生今天到蕭勤基金會接人，過程不歡而散，也到警局提告妨害自由。

蕭勤逝世後，莫妮卡仍由蕭勤國際文化藝術基金會照料，近日媒體報導，莫妮卡妹妹安娜（Anna）認為姊姊被有心人以失智為由，不法控制人身自由，蕭勤的遺作也遭人侵占，姊姊繼承權受侵害。安娜8月初抵台，也請律師提告。

蕭勤學生陳俊豪、潘娉玉等10多人今天上午抵達位於前鎮區的蕭勤國際文化藝術基金會，希望能將莫妮卡接到台北就醫，眾人穿著印有「Love Monika HSIAO Love蕭勤」的T恤。

陳俊豪在基金會騎樓接受媒體聯訪時說，自己是蕭勤在南藝大第1屆學生，與老師、師母情誼濃厚，也受安娜委託，希望把莫妮卡接走，會先到台北接受醫療評估。

陳俊豪說，莫妮卡是國際知名女高音，過去她非常大方、活潑，但近年來如同被囚禁，越來越不快樂；蕭勤過世後，莫妮卡如同被基金會執行長吳素琴軟禁，不讓她與外界接觸。蕭勤的作品更遭人侵占，令人無法接受。

陳俊豪強調，蕭勤生前已請學生協助，也找來律師討論清點畫作、預立遺囑，但過程遭吳素琴阻撓，後續吳素琴卻在社群網站臉書（Facebook）上貼出蕭勤將所有作品贈予基金會的文件，畫作總價值初估至少有新台幣15億元。

基金會鐵門在上午10時許打開，1名自稱受基金會委託的李小姐告訴陳俊豪，「你們不是監護人不能把人接走，基金會受蕭勤委託，要照顧莫妮卡餘生，且莫妮卡已失智。」李小姐手上拿著一只文件強調，基金會是監護人。

陳俊豪也出示影片，證明自己受安娜委託，要將莫妮卡接走。陳俊豪也質疑李小姐出示的文件真實性，雙方爭執過程中，李小姐改口，目前基金會還不是監護人，但已與相關單位申請。

雙方各執一詞，李小姐要求陳俊豪一行人離開基金會，並把鐵門拉下。陳俊豪等人在門口大喊，限制人身自由，「我們要見莫妮卡」，強調在台灣不應該出現這樣違反人權的事件。

前鎮街派出所所長陳佳禾隨後也進到基金會確認莫妮卡狀況，約莫20分鐘後陳佳禾步出基金會，他說，目前確認莫妮卡是自由的，雖無法確認是否失智，但可以進行簡短對話，因雙方皆有提起訴訟，不便多做回應。

陳俊豪昨說，「無法自由見友人怎麼叫做自由」，隨後搭車至派出所報案，指控基金會限制人身自由。

蕭勤1935年生於上海，1951年入台北師範學校就讀。1952年進入李仲生畫室，啟發對現代繪畫的思考及興趣。1955年與畫室同學創辦抽象繪畫團體「東方畫會」，其突破傳統繪畫形式的創作風格，被譽為「八大響馬」。

蕭勤1996年應國立台南藝術學院邀請（現國立台南藝術大學）回國於造形藝術研究所任教，獲國立台南藝術大學授予榮譽博士學位。（編輯：謝雅竹）1120824