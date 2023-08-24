2024大選已經剩下不到5個月的時間，除總統候選人打得火熱之外，立委選戰也攻防不斷，其中台北市第二選區（南士林、大同），民進黨派出台北市議員王世堅對戰同為北市議員的游淑慧，兩位名人特別受到關注。對此，《中時新聞網》Youtube頻道也直接進入大同區市場，街訪民眾心聲。

Youtube節目《街頭大聲公》23日在大同區永樂市場展開街訪，支持王世堅的民眾紛紛表示，「我們對他比較熟悉，有事情請他幫忙解決，他都會幫我們解決」、「他幫忙我們市場很大」、「我只認識他」、「對他比較有印象，說要跳海，真的有去跳」、「他很可愛，沒什好考慮的」、「本人有來過市場，還滿親切的、蠻認真的」、「理念比較相同」、「比較常看到他的廣告」、「不是黨派的問題，王世堅在大同區深耕很久了」。

至於游淑慧方面，挺她的民眾則指出，「就是一個比較年輕的立委（應為議員）」、「對她印象也不錯」、「喜歡她，跨區也沒問題，王世堅做太久了」、「因為她是新人阿，新的來到我們這邊大同區」、「給游淑慧同情票」。

不過最後投票結果，游淑慧４票、王世堅19票，多數永樂市場的攤商都比較認識王世堅。從結果來看，這也是游淑慧在剩下不到半年的時間裡，該努力的地方之一。