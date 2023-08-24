薑黃被視為超級食物，有許多醫學相關文獻都討論到它的好處。對此，台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄分享，薑黃具抗發炎、保護心血管等功效，不妨和黑胡椒、脂肪一同攝取，可增加吸收率。然而，官方建議的薑黃劑量跟研究劑量相差很大，她表示，若是自行補充者，可盡量接近官方建議，每日攝取量勿超過200mg；若為專家協助者，務必提供慢性病、服藥史等資訊，按照指示食用就不會有問題。

陳欣湄在粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」發文指出，薑黃具有很多功效，包括抗發炎作用、抗氧化作用、保護心血管健康及改善消化系統。她並提到2種高效吃法，其一是加入黑胡椒，其含有化學物質胡椒鹽，可增加薑黃吸收率；另外是和脂肪一同攝取，因薑黃中的活性成分類黃酮屬脂溶性物質，與脂肪的食物一起吃也能增加吸收率。

然而，很多人會問薑黃究竟該吃多少？陳欣湄說明，世界衛生組織建議劑量跟研究劑量相差很大，前者是建議每公斤體重0～3mg來計算，每日攝取量大約在200mg以內；後者介入的劑量通常是一天500mg～2000mg。

而之所以會有如此差異，陳欣湄解釋，政府單位需要考慮太高量攝取的副作用問題，所以得給一個大眾都能參考的資訊。因此，她建議，若是自行補充者，可盡量靠近官方建議；若為專家協助者，務必提供慢性病、服藥史資訊，真的不能使用會再告知，不用過度緊張。

最後，陳欣湄提醒，不建議孕婦和哺乳期婦女食用薑黃，且若有服用血糖調節藥物、降血壓藥物、心臟病藥物、抗凝血劑等，在食用薑黃補充品前，應先諮詢醫師意見，以免產生藥物相互作用。