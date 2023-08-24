退休的金錢規劃許多人關注。理財顧問廖嘉紅分享，60歲的李先生曾繳5年勞保，後來開始擺攤賣湯包20年，繳了13年國民年金，如果繼續繳國民年金到65歲，退休後每月可領國民年金的老年給付5911元，但若加入小吃職業工會改投勞保，繳5年勞保到65歲，加上過去的5年勞保年資，65歲那年勞保一次請領老年給付至少可拿24萬。

理財顧問廖嘉紅在臉書粉專上分享，60歲的李先生擺攤賣湯包20年，在賣湯包前曾繳過5年的勞保，自己擺攤後就沒有繼續投保，直到2008年10月1日國民年金開辦，他收到繳費通知單，就這樣乖乖繳了13年的國民年金。

廖嘉紅表示，詢問李先生是否知道退休以後可領多少錢，對方搖頭說沒概念，她立刻拿出手機幫其試算，目前他已繳了國民年金13年，因此到65歲每個月可領5317元；若再多繳5年，也就是一路繳到65歲，那國民年金共繳18年，65歲時每個月可領5911元，也只多了594元。

廖嘉紅指出，如果華麗轉身「勞保」，趁還沒退休加入小吃職業工會改投勞保，再多繳5年，也就是從現在60歲繳到65歲，那加上過去已繳過5年的年資，總共就有10年勞保的年資，以投保薪資24000元來算，勞保一次請領老年給付可拿24萬元。

廖嘉紅說，很多人好奇勞保「老年給付」和「國民年金」可以同時領嗎？會不會改勞保後，之前繳了13年的國民年金都浪費了？其實不會的，等到李先生65歲的時候，可以同時請領勞保老年給付24萬與每個月國民年金的老年給付5911元。

廖嘉紅也說，根據國民年金法規定，民國112年10月1日以後，領取相關社會保險老年給付者，不得再參加國保，但法規並未說，之前的國民年金年資無效，因此不用過度擔憂。

勞保局國民年金組長孫傳忠也說「當初這2個年金制度的實施目的，是希望勞工在有工作的時候加勞保，沒工作就參加國民年金保險。」因為國保年金只要年滿65歲，曾參加國保就可請領國保老人年金；勞保的部分，除了年齡條件，年資則規定要滿15年以上，所以針對年資較短的勞工朋友，當時其實有個特別的規定，就是勞保年資低於15年，但是加國保年資合計超過15年，勞保也可領年金。

廖嘉紅提醒，要改保職業工會必須選擇與實際工作相符的工會，並且確認職業工會未拖欠勞保局保費。

【本文由廖嘉紅授權轉載】