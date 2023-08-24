為培養青年跨領域觀察、思考的素養，由新北市政府青年局主辦、中華IPOWER關懷協會執行之首屆「未來ZHOPE青年跨界高峰會」，將在8月26日於輔仁大學登場，活動邀請全國18至29歲新世代青年學子，聚焦新世代議題，並帶動良性循環的新世代志工人才。

根據衛福部統計，年輕族群之憂鬱症發生率10年來增加約20%，其中以15-29歲族群增加之比例更為明顯。青年世代不只關切生活層面的需要，對於理解不同事務背後的意義與價值，也成為促發青年人更加正向健康的關鍵課題。

中華IPOWER關懷協會辦理之大專營隊，帶領青年夥伴進行倡議競賽。(戴志揚翻攝)

為幫助青年人找到未來職涯出路，由勞動部勞動力發展署及新北市政府發起、新北市政府青年局主辦、中華IPOWER關懷協會執行之「未來ZHOPE青年跨界高峰會」，率領全台18-29歲新世代青年學子，呼應政府所發佈之「青年發展政策綱領」。

期盼透過多元課題設計、動態體驗教育、青年志工分享、並結合SDGs與新北各地需要來發想之小隊倡議競賽，讓青年學子結合實際所學，一來體驗現今職場愈來愈講究的共創、共生、共榮團隊模式；二來引導青年世代不只發現周遭需要，更是樂意成為發揮所長，帶動良性循環的新世代志工人才。

中華IPOWER關懷協會共同發起人吳岳表示：「跨域領導力，是突破現狀的關鍵能力！青年人必須培養跨領域觀察、思考的素養，才能成為新時代的KeyOpinionLeader。」本次高峰會以Z世代最關切的五新領域：新創藝、新媒體、新科技、新教育、新創業來結合發想。並邀請不同領域的青年領袖，透過自身經驗，鼓舞青年世代在「創學力」、「公民力」、「就業力」等三大領域上，勇敢跨出新行動。為城市培力「跨」出新領域、新團隊、新趨勢、新視界、新賦能的青年志工領袖。