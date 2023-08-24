澀水森林水上步道因蕨類生態豐富有侏儸紀公園美稱，社區打造3公尺高竹編「暴龍」，僅活了2年陣亡了。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣魚池鄉澀水森林水上步道沿線台灣桫欏、蛇木、鬼桫欏及蕨類生態豐富，而有侏儸紀公園美稱，大雁休閒農業區發展協會打造竹編文創裝置藝術「暴龍」，營造侏儸紀印象，果然成為遊客打卡、拍照寵兒，該暴龍不敵風吹日曬雨林陣亡了，遊客說：「牠站在這守護很久，趴下來休息。」

澀水森林水上步道位於海拔600至800公尺間，該步道長約2.5公里，沿途可欣賞濕地、溪流、瀑布與森林等截然不同棲地，沿線台灣桫欏、蛇木、鬼桫欏及蕨類生態豐富，其中「伊藤氏原始觀音座蓮」及「台灣原始觀音座蓮」都是台灣特有種，因此有侏儸紀公園之美稱，官民合作打造竹編文創裝置藝術「暴龍」日前就地陣亡了。

大雁休閒農業區發展協會打造竹編暴龍營造侏儸紀印象，是遊客打卡、拍照寵兒。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

「暴龍被暴雨打趴，回歸自然了。」遊客不捨說，之前去暴龍還在，好可惜！地方居民則滿懷期待，希望能打造2代暴龍，甚至突發奇想說：「希望做一隻會動的暴龍！」甚至有人提議，山豬家族也不錯。

澀水森林水上步道長約2.5公里，沿途可欣賞濕地、溪流、瀑布與森林等截然不同棲地型態，雨後水上瀑布水量磅礡。（楊靜茹攝）

大雁休閒農業區發展協會理事長陳秋坤表示，透過林業署南投分署的社區林業計畫補助經費，邀竹藝師林群涵幫忙設計，邀集地方竹編工藝家費時約一個半月，在澀水2號橋旁打造3公尺高的竹編文創裝置藝術「暴龍」，果然瞬間爆紅，成為拍照熱點，為地方觀光帶來加乘效果。

「竹藝師林群涵曾預言暴龍最多維持2年，沒想到真的只有2年。」陳秋坤說，居民希望順應自然，暴龍並未施用藥劑防腐，步道位處生物多樣性高的氣候帶，不久前村民發現暴龍可能傾倒跡象在暴龍下巴拄拐杖，近日暴龍不敵午後暴雨，終於倒伏步道旁；未來將與林業署南投分署、居民共同研商，在打造新的裝置藝術，盼為地方觀光再創新亮點。