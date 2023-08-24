國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股收盤突破月線反壓站回月線之上，連續3個交易日大盤從克服5日均線反壓開始，10日線、月線也持續收復，日K線連續二天收中長紅，且今天出現16588-16651點帶量的往上跳空缺口，量能創下8月2日帶量長黑以來的最大量，量價結構再度轉為價漲量增的多頭走勢，10日均線周五也有機會轉為多方格局，量價結構有利多方表現。

融資餘額近期也從高檔回落，融券則是在近期出現明顯增加，籌碼對於多方有利；日線的技術指標，日KD指標目前維持交叉往上，RSI指標也是在50以上多方區，MACD雖維持空方格局，但持續收斂，預期股價有機會出現跌深反彈。

經濟情勢方面，台灣綜合研究院公布7月份EPI電力景氣指數，連續三個月用電跌幅收斂，整體產業電力景氣燈號由藍燈，轉好至黃藍燈，是去年10月來連續九顆藍燈後，首度止跌回升變燈，工業生產統計，其中製造業7月生產指數84.24、年減15.68％、連續14個月負成長，年減率預期將縮小，7月外銷訂單477.3億美元、年減12％，連續11個月負成長，但表現已優於預期；三項經濟數據走勢均出現轉向訊號，反映出整體製造業景氣有望築底後，逐步回升，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續推展，下半年消費性電子新品陸續推出，可望挹注製造業生產動能逐步回升，對台股是正面訊息。