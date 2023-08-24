德州儀器全新TMCS1123霍爾效應電流感測器提供適用於高壓系統的設計簡易性及準確度，其具備業界最強大的隔離功效，以及在整個使用壽命和溫度範圍內的最高準確度。針對高達85V和75 ARMS的非隔離式系統，TI推出全新的EZShunt產品組合，包括業界最小型完全整合式電流分流監控器，以及業界最準確的75-A整合式分流解決方案。

電動車充電器和太陽能逆變器等高電壓系統對高準確度電流量測的需求不斷增長，但霍爾效應電流感測器因使用時間久了會產生漂移，所以不被看重。TMCS1123霍爾效應電流感測器具有最高的強化型隔離工作電壓，可達1100 VDC。TMCS1123同時還具有最大靈敏度，整個生命周期內的高準確度和穩定性，免除了重新校準設備的需要，進而減少了昂貴且耗時的維護作業。

至於德州儀器的新型EZShunt電流感測解決方案產品組合無需外部分流電阻器，因此能簡化設計。此產品組合提供完全整合式電流感測解決方案，不僅符合1206分流電阻器的配置面積，並以單晶片的簡易性提供分離式解決方案的價值。

上市資訊方面，德州儀器的TMCS1123的較高頻寬和符合車用資格版本，預計分別於2023年第四季和2024年第二季推出；EZShunt類比和車用版產品預計於2024年第二季推出。