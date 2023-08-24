民進黨立委賴品妤今（24）日出席活動時疑似為閃躲記者跌倒，卻反控《中天新聞》記者推她，引發外界熱議。對此，記者出身的媒體人羅旺哲指出，記者們會這樣追著賴品妤問問題，是因她沒把家族爭議說清楚，否則他們其實很不想追著人，他也提到，賴跑給記者追，又控訴記者推人，只會讓人覺得「真的有鬼」。

羅旺哲今在臉書發文表示，他在賴品妤跌倒的相關報導，看到許多質疑媒體為什麼要追著她的網友留言，然而，賴是領納稅錢的立法委員，且台灣是民主國家，因此握有第四權的媒體，當然更應該要監督她。

羅旺哲提到，或許很多人也會納悶，過去不少民代也有爭議，但記者卻沒追著他們，那是因為記者追不追受訪者，完全取決於當事人有沒有把話說清楚，「記者也很不想追好嗎？攝影機多重啊！」

羅旺哲直言，當家族爭議受到外界質疑，賴品妤其實只要把話說清楚、完整交代就好了，不需要跑給記者追，或是自己撞到攝影機腳架，然後再帶風向指特定媒體推她，這只會讓人覺得「真的有鬼」。