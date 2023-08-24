高雄市交通局率先推出「必比登推介指南」，讓饕客能藉由指南內公共運輸指示，前往餐廳朝聖。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

《臺灣米其林指南 2023》昨日公布「必比登推介」名單，高雄共有27家上榜，不乏有銅板價平民美食。高雄市交通局對此在率先整理出「必比登推介指南」，利用淺顯易懂的路線圖，搭配高市內台鐵、捷運、輕軌等所有公共運輸，帶領饕客前往朝聖，網友也直呼「看了好餓！」

米其林「必比登推介」名單23日出爐，台北、台中、台南、高雄4都共有139家餐廳上榜，高雄占27家，其中還有9家餐廳是新上榜，分別為「昭明海產家庭料理」、「貳哥食堂」、「阿香的廚房」、「前金肉燥飯」、「侯記鴨肉飯」、「老爺美食館（鳳山）」、「米院子油飯」、「廖記米糕」、「Apis Grill」

對此，交通局率先其他3都，在臉書粉專推出「必比登推介指南」，透過指南內的台鐵、捷運、輕軌、公車、YouBike等公共運輸，帶領饕客到餐廳朝聖，另外也曝光大密技「搭配399月票無限開吃!」

指南推出不到一天，就已逾2500人按讚、1000人分享，網友也在下方留言「交通局的小編很棒很認真」、「好用心！這樣看好方便說」、「看了好餓！」、「可不可以每個縣市都來一張啊」