《臺灣米其林指南 2023》昨日公布「必比登推介」名單，高雄共有27家上榜，不乏有銅板價平民美食。高雄市交通局對此在率先整理出「必比登推介指南」，利用淺顯易懂的路線圖，搭配高市內台鐵、捷運、輕軌等所有公共運輸，帶領饕客前往朝聖，網友也直呼「看了好餓！」
米其林「必比登推介」名單23日出爐，台北、台中、台南、高雄4都共有139家餐廳上榜，高雄占27家，其中還有9家餐廳是新上榜，分別為「昭明海產家庭料理」、「貳哥食堂」、「阿香的廚房」、「前金肉燥飯」、「侯記鴨肉飯」、「老爺美食館（鳳山）」、「米院子油飯」、「廖記米糕」、「Apis Grill」
對此，交通局率先其他3都，在臉書粉專推出「必比登推介指南」，透過指南內的台鐵、捷運、輕軌、公車、YouBike等公共運輸，帶領饕客到餐廳朝聖，另外也曝光大密技「搭配399月票無限開吃!」
指南推出不到一天，就已逾2500人按讚、1000人分享，網友也在下方留言「交通局的小編很棒很認真」、「好用心！這樣看好方便說」、「看了好餓！」、「可不可以每個縣市都來一張啊」
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