鼓勵新創產業，北市24日在台北市產業發展獎勵補助計畫中新增2項補助，其中「創新加速」最高補助300萬元，「主題式研發」則補助200萬元，9月1日至30日徵件，一年估需2億經費，台北市長蔣萬安表示，新創初期最缺資金，希望藉此鼓勵及培養人才，讓北市成為團隊的貴人。

蔣萬安表示，過去在矽谷曾有幫助創業年輕朋友的經驗，知道草創初期風險高，但最困難時才該伸出援手，希望北市能成為團隊的貴人，也希望借鏡新加坡經驗來努力。

蔣萬安說明，此次新政策是修訂產業發展獎勵補助計畫，新增兩項目，分別是「創新加速」，支持1年以上、8年以下的新創事業進行市場驗證，每案最高補助300萬；以及「主題式研發」定額補助，主題為「綠色創新」，每案補助200萬元，預計評選15案，透過給予資金協助，盼新創團隊逐步成長。

蔣萬安也說，北市不只是有全台最大創新基地t-Hub內科創新育成基地，也有數位內容創新中心的BOT案在進行，預計未來可以吸引140多家新創團隊，帶進至少13億投資金額，希望透過公私協力，鼓勵數位內容創新、培養人才。

台北創新實驗室執行長黃晨淳表示，北市推出「創新加速」補助，對中小企業幫助很大，能更快邁入市場，她也提到，新創公司籌錢不容易，希望加強宣傳，讓新創公司知道這些獎補助方案，且北市產業資源豐富，可多幫忙找媒合機會。

GranDen 狂點創辦人賴錦德表示，新創公司最重要的是資金跟資源，政府提出的新創貸款或獎勵方案，對剛成立的公司很有幫助，且也會帶團隊出展或開設相關課程，可以拿到更多資源，但宣傳可再加強；有新創公司業者則建議，行政作業流程繁複可簡化，新創公司多在忙碌衝刺市場，若要紙本來回處理，會導致申請卻步。