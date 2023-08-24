南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）當地時間24日上午宣布，阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等6國已獲得邀請加入金磚國家。

外媒稍早引述消息人士指出，金磚國家（Brics）準備邀請沙烏地阿拉伯及埃及加入，這將是金磚國家2010年以來首度擴張。

路透社等外媒引述消息人士指出，正在南非約翰尼斯堡舉行的金磚五國峰會第15次會晤上，巴西、俄羅斯、印度、中國大陸、南非等五國領袖已經就接納新成員達成共識，他們正準備邀請沙烏地阿拉伯及其他多國加入，以擴大全球影響力。

這將是金磚國家2010年以來首度擴張。

美媒引述消息人士透露，除了中東國家，埃及是另一個受邀加入的國家，不過截至目前為止，受邀名單仍在討論當中；此外，路透社的3名消息來源透露，阿根廷、伊朗、阿拉伯聯合大公國也有可能受邀加入。

路透社指出，預計部分國家24日會正式受到邀請。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）預計當地時間24日上午發表演說，宣布此次峰會成果。

沙烏地阿拉伯及埃及至今未對加入金磚國家表明立場，不過沙國有派代表出席此次峰會。

此次峰會前，全球有超過20國正式申請加入金磚國家。

中國大陸是推動金磚國家擴大的重要推手，俄羅斯及南非表示支持，印度則擔心擴大會讓金磚國家成為北京的傳聲筒，巴西則擔心會因此疏遠西方。

美媒先前預測，若沙烏地阿拉伯及印尼都加入金磚國家，至2040年，預計金磚國家將佔全球經濟的44％，超越屆時七大工業國集團（G7）占全球GDP比重的21％。