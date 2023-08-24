藝人吳鳳日前飛往維也納旅遊，過海關時遭攔下，被要求得出示簽證或奧地利居留證，否則無法登機，拿出中華民國護照後，立刻通關成功，樂得直呼：「愛死你了，台灣」，沒想到在當地卻被誤認為泰國人，讓他無奈表示台灣常被搞混，覺得相當可惜。

吳鳳表示在維也納搭計程車時，被司機誤認為是泰國人，隨即向對方表明是從台灣來的，但對方對「台灣」一詞相當陌生，不禁好奇這裡的居民是否都很窮，他向對方解釋：「台灣是世界最大20個經濟體之一，從健保制度到教育水平相當的發達」，強調台灣一點都不落後，感嘆在國外認識台灣的人不多，導致常被搞錯，提議得建立國際管道向全世界宣傳台灣。

吳鳳表示台灣人多侷限在生活圈內，因此忽略忘記這個世界有多大，加上身為島國的劣勢，就是不像歐洲能很快跟周邊國家交流，接著舉維也納為例，從建築風格到城市規畫都相當完整，自然能吸引全球光觀光客造訪，光是這點就值得台灣學習，但也看好台灣的優勢，若好好運用肯定能在國際舞台發光發熱，但前提是要懂得好好包裝。

對此，網友極力贊同吳鳳的觀點，紛紛留言：「台灣需要大家來推薦、讓更多人知道台灣的美」、「謝謝您推銷台灣，讓世界能看得見台灣」、「只有住在台灣才知道台灣的美好」、「謝謝吳鳳為台灣發聲、也為自己喜歡的第二故鄉做了很多事情」。